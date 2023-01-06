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На Бахмутском направлении артиллеристы отработали по позиции снайпера, - ГНСУ

Фото: на Бахмутском направлении артиллеристы отработали по позиции снайпера (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Сергей Пышкин

На Бахмутском направлении аэроразведка вычислила позицию снайпера. По нему отработали наши артиллеристы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

"Аэроразведка ГНСУ определила изменения на местности, характерные для снайперских позиций, а впоследствии обнаружила и самого стрелка. Координаты цели наши бойцы передали ударившим по месту его пребывания артиллеристам", - пишет пресс-служба ГНСУ.

После наблюдения за позицией врага - активности снайпера не отмечено.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши пограничники нанесли серьезные потери россиянам на Бахмутском направлении при попытке штурма врага.

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