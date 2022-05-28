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На Бахмутском направлении оккупанты пытаются зайти в тыл ВСУ и нарушить пути снабжения

Российские войска (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты за прошедшие сутки пытались развить успех на Бахмутском направлении и выйти в тыл подразделений ВСУ с целью нарушить пути логистического обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также вражеские подразделения при поддержке минометов и артиллерии проводили наступательные и штурмовые действия в районах Нагорного, Васильевки, Камышевахи и Возрождения. Действия противника успеха не имели, потому подразделения оккупантов были вынуждены отойти.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов на территории Донецкой области. В результате обстрела уничтожено здание, в котором находилось более 20 российских офицеров.

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