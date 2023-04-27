У Бахмуті зростає конкуренція між російськими ПВК: експерти ISW назвали наслідки

Так, у відеозверненні до президента РФ Володимира Путіна від співробітників ПВК "Потік" стверджується, що представники "Газпрому" повідомили членам "Потоку", що вони підписуватимуть контракти з Міноборони Росії, але потім змусили персонал підписати контракти з ПВК "Редут".

Як повідомляється, "Потік" є одним із трьох добровольчих загонів російської енергетичної компанії "Газпром". Проте російський блогер стверджував, що "Потік" – це не ПВК, а підрозділ БАРС. Персонал "Потоку" також повідомив про погане поводження з боку бойовиків ПВК "Вагнера", які погрожували розстріляти бойовиків "Потоку", якщо вони відступлять від лінії зіткнення.

Незабаром бойовик "Вагнера" заявив, що бійці "Потоку" вночі залишили позиції через брак боєприпасів. Експерти ISW вважають, що поширенням ПВК навколо Бахмута створюється штучна конкуренція між ними, що вже негативно позначається на боєздатності та злагодженості цих підрозділів.

Ключові висновки ISW: