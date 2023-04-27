В Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК: эксперты ISW назвали последствия

Так, в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину от сотрудников ЧВК "Поток" утверждается, что представители "Газпрома" сообщили членам "Потока", что они будут подписывать контракты с Минобороны России, но затем заставили персонал подписать контракты с ЧВК "Редут".

Как сообщается, "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов российской энергетической компании "Газпром". Однако российский блогер утверждал, что "Поток" – это не ЧВК, а подразделение БАРС. Персонал "Потока" также сообщил о плохом обращении со стороны боевиков ЧВК "Вагнера", которые угрожали расстрелять боевиков "Потока", если они отступят от линии соприкосновения.

Вскоре боевик "Вагнера" заявил, что бойцы "Потока" ночью покинули занимаемые позиции из-за нехватки боеприпасов. Эксперты ISW считают, что распространением ЧВК вокруг Бахмута создается искусственная конкуренция между ними, что уже негативно отражается на боеспособности и слаженности этих подразделений.

Ключевые выводы ISW: