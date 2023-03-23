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В Бахмуті залишились 3 тисячі цивільних. Дехто ховається, щоб не евакуюватись, - ОВА

Фото: в Бахмуті залишились 3 тисячі цивільних. Дехто ховається, щоб не евакуюватись (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі в Бахмуті Донецької області залишились 3 тисячі людей, серед яких 32 дитини. Дехто в регіоні не має бажання евакуюватися та умисно ховається від рятувальників й місцевої влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Донецької ОВА Павла Кириленка під час брифінгу.

"Бахмут - місто, яке нараховувало близько 84 тисяч жителів станом на 24 лютого 2022 року. Зараз, лише за нашими підрахунками, близько 3 тисяч осіб залишилися у місті Бахмут. Це ті люди, я з усією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова "зовсім". Там проведено вкрай небезпечний об’єм роботи по їх евакуації. Але люди не просто відмовляються виїжджати, вони навіть переховуються, щоб не їхати", - розповів Кириленко.

Голова ОВА додав, що статусні діти були евакуйовані в повному обсязі. Ще на початку їх було близько 12 тисяч на території міста.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, через постійні ворожі обстріли - трасу на вихід з Авдіївки називають "дорогою смерті", однак евакуація продовжується.

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