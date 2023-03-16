UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бахмуті залишаються тисячі цивільних, серед них десятки дітей, - ОВА

Фото: У Бахмуті залишаються тисячі цивільних, серед них десятки дітей (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Бахмуті Донецької області, який є найгарячішою точкою на фронті, досі перебувають цивільні. Вони категорично відмовляються виїжджати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що у місті залишаються близько 3 тисяч жителів, зокрема 33 дитини. Тому здійснюється обов'язкова евакуація неповнолітніх - принаймні з одним із батьків.

"Евакуація охоплює не лише Бахмут, а й усю лінію фронту. Ще тиждень тому в Авдіївці залишалися 42 дитини, сьогодні - 13", - пояснив Кириленко.

З його слів, евакуйованих дітей вивозять в інші області, де розміщують у дошкільних закладах, інтернатах і санаторіях.

"Наприклад, дітей з Бахмута централізовано евакуюють у напрямку Закарпаття, якщо батьки не мають можливості тимчасово оселитися в інших регіонах", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає цивільних виїжджати з Бахмута через постійні російські обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмут