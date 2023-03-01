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У Бахмуті прикордонники знищили підрозділ "вагнерівців", який готувався до наступу (відео)

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Бахмут, Середа 01 березня 2023 17:59
У Бахмуті прикордонники знищили підрозділ "вагнерівців", який готувався до наступу (відео) Ілюстративне фото: у Бахмуті прикордонники знищили підрозділ "вагнерівців", який готувався до наступу (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники у Бахмуті знищили підрозділ найманців з ПВК "Вагнера", який готувався до наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Оператори безпілотників виявили місце зосередження ворожої піхоти, що готувалася до наступу. Координати цілі передали прикордонникам-мінометникам, які накрили підрозділ "вагнерівців" раптовим вогнем.

За попередніми даними, п'ять загарбників було знищено, ще 11 - поранено.

До того ж, безпілотник зафільмував типову поведінку найманців.

"Невідомий вагнерівець кинув амуніцію, забрав цінні речі у вбитих та втік. Як то кажуть: "Своіх нє бросаєм"", - додають прикордонники.

Нагадаємо, український військовий розповів, що на околицях Бахмуту тривають бої. Нашим захисникам вдалось "приглушити" росіян.

Окрім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що РФ залучила до боїв в Бахмуті найдосвідченіших бійців "Вагнера".

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