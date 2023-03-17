В Бахмуті прикордонники мінометами "демілітаризували" штурмову групу росіян (відео)

Українські прикордонники відпрацювали мінометами по штурмовій групі росіян в Бахмуті. Також знищили схрон боєприпасів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"У Бахмуті прикордонники-мінометники знищили штурмову групу противника. А ще влучним пострілом по схрону боєприпасів «"демілітаризували" передовий загін ПВК "Вагнер", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни також знищили оборонну позицію росіян ракетою французького ПТРК Milan-2.
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