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В Бахмуті окупанти обстріляли багатоповерхівку: є загиблі та поранені

Фото: в Бахмуті окупанти обстріляли багатоповерхівку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У Бахмуті російські військові обстріляли багатоповерхівку. Вбито 2 людей, троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Горлівському напрямку у Бахмуті росіяни поцілили в багатоповерхівку - вбили 2 людей, поранили 3", - розповів він.

Як повідомлялось, Служба зовнішньої розвідки Німеччини попередила, що захоплення Бахмута російськими окупантами матиме значні наслідки, оскільки це дозволить Росії пройти далі вглиб України.

При цьому за даними американської розвідки, російська армія не має повного контролю над Бахмутом і Соледаром - там досі йдуть важкі бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Бахмут