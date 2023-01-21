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В Бахмуте оккупанты обстреляли многоэтажку: есть погибшие и раненые

Фото: в Бахмуте оккупанты обстреляли многоэтажку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В Бахмуте российские военные обстреляли многоэтажку. Убиты 2 человека, трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На Горловском направлении в Бахмуте россияне попали в многоэтажку - убили 2 человека, ранили 3", - рассказал он.

Как сообщалось, Служба внешней разведки Германии предупредила, что захват Бахмута российскими оккупантами будет иметь значительные последствия, поскольку это позволит России продвинуться дальше вглубь Украины.

При этом по данным американской разведки, у российской армии нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.

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Бахмут