У Бахмуті німецькі журналісти потрапили під обстріл окупантів

Журналісти одного з найпопулярніших німецьких видань Bild під час свого репортажу у місті Бахмут потрапили під російський обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеорепортаж Bild.
На опублікованих кадрах видно, як журналісти ведуть репортаж. Вони стоять на фоні зруйнованих будівель і розповідають про те, що там все ще живуть мирні жителі. В одни з моментів поруч з ними чутно звуки вибухів.
"Абсурдна, навіть божевільна річ про ситуацію в Бахмуті, коли ви приїжджаєте в місто: хоча в людей можуть стріляти і вони можуть загинути в будь-який час і в будь-якому місці, у місті залишаються тисячі", - говрить журналіст.
Пізніше він розповів, що вибухи були на відстані в 200 метрів від місця їх перебування.
"Поки йдемо повз зруйновані будівлі, ми самі стаємо свідками російських атак: російські військові стріляють з гранатометів по мікрорайону, де ми опитуємо мешканців…У небі видно російські літаки. Це лякає", - зізнається репортер Пауль Ронцгаймер.
Він зазначив, що "Бахмут став символом майже річної загарбницької війни росії проти України".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що починаючи з понеділка, 13 лютого, журналісти зможуть потрапити до Бахмуту лише за спеціальними перепустками.
Так, аби працювати у Бахмуті, необхідно заповнити спеціальну форму та вказати імена усіх членів команди, які хочуть потрапити до міста. Перепустки будуть видаватися тільки тим, хто має акредитацію ЗСУ.
Зазначимо, що Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Так, лише за одну добу в районі Бахмуту було 48 обстрілів і 19 боєзіткнень.
При цьому з посиленням активності на сході Росія почала зазнавати ще більших втрат. Так, у британській розвідці зазначили, що причиною цьому є брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладами виступають Вугледар та Бахмут.
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