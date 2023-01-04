У Бахмуті група окупантів провалила штурм у повному складі, - DeepState

Сили оборони України відбивають ворожі штурми на Бахмут, і атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат. Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані DeepState .

На півночі України в районі державного кордону з Білоруссю, а також на Запорізькому та таврійських напрямках - ситуація без змін.

У Луганській області на Сватівському напрямі тривають позиційні бої між військами ЗСУ та російськими окупантами на південному фасі.

На Авдіївському напрямку після ворожих штурмів околиць Авдіївки ситуація позначена як невідома. Уточнено ЛБЗ біля Невельського.

"У Бахмуті одна з груп противника провалила штурм у повному складі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник намагається зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

В Донецькій області на Бахмутському напрямку війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Нагадаємо, в Міноборони України висловилися про наступи російських окупантів в районі Бахмута та зазначили, що у ворога ще достатньо живої сили, аби продовжувати атаки.

Раніше повідомлялося, що 2 січня українські прикордонники провели два жорстокі бої з окупантами під Бахмутом і в самому місті.

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