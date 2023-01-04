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В Бахмуте группа оккупантов провалила штурм в полном составе, - DeepState

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Среда 04 января 2023 02:19
В Бахмуте группа оккупантов провалила штурм в полном составе, - DeepState Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины отражают вражеские штурмы на Бахмут, и атака одной из групп российских оккупантов была полностью провалена, противник понес потери. В то же время ситуация на этом участке фронта остается напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные DeepState.

В Донецкой области на Бахмутском направлении войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

"В Бахмуте одна из групп противника провалила штурм в полном составе", - говорится в сообщении.

В Бахмуте группа оккупантов провалила штурм в полном составе, - DeepState

На Авдеевском направлении после вражеских штурмов окрестностей Авдеевки ситуация обозначена как неизвестная. Уточнены ЛБЗ возле Невельского.

В Бахмуте группа оккупантов провалила штурм в полном составе, - DeepState

В Луганской области на Сватовском направлении продолжаются позиционные бои между войсками ВСУ и российскими оккупантами на южном фасе.

В Бахмуте группа оккупантов провалила штурм в полном составе, - DeepState

Ситуация на других участках фронта

На севере Украины в районе государственной границы с Беларусью, а также на Запорожском и таврических направлениях - ситуация без изменений.

Напомним, в Минобороны Украины высказались о наступлениях российских оккупантов в районе Бахмута и отметили, что у врага еще достаточно живой силы, чтобы продолжать атаки.

Ранее сообщалось, что 2 января украинские пограничники провели два жестоких боя с оккупантами под Бахмутом и в самом городе.

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