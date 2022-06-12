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В Бахмуте задержали 18-летнюю предательницу. Передавала оккупантам данные о ВСУ

Фото: наручники (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали 18-летнюю жительницу Бахмута по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Следствие установило, что подозреваемая в течение мая-июня 2022 года по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств России. Девушка через интернет-приложения передавала захватчикам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил в Бахмуте.

Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи оккупантам данных об украинских защитниках.

Девушку задержали 10 июня, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пограничника в Ровенской области подозревают в госизмене из-за того, что он помогал убивать офицеров Нацгардии.

Раньше экс-депутат городского совета Мариуполя перешел на сторону РФ и также получил подозрение.

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госизменаБахмут