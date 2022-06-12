В Бахмуте задержали 18-летнюю предательницу. Передавала оккупантам данные о ВСУ

Следствие установило, что подозреваемая в течение мая-июня 2022 года по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств России. Девушка через интернет-приложения передавала захватчикам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил в Бахмуте.

Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи оккупантам данных об украинских защитниках.

Девушку задержали 10 июня, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.