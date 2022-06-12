У Бахмуті затримали 18-річну зрадницю. Передавала окупантам дані про ЗСУ

Слідство встановила, що підозрювана протягом травня-червня 2022 року за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств Росії. Дівчина через інтернет-застосунки передавала загарбникам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил у Бахмуті.

Правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі окупантам даних про українських захисників.

Дівчину затримали 10 червня, наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.