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У Бахмуті затримали 18-річну зрадницю. Передавала окупантам дані про ЗСУ

Фото: наручники (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали 18-річну мешканку Бахмуту за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Слідство встановила, що підозрювана протягом травня-червня 2022 року за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств Росії. Дівчина через інтернет-застосунки передавала загарбникам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил у Бахмуті.

Правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі окупантам даних про українських захисників.

Дівчину затримали 10 червня, наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, прикордонника у Рівненській області підозрюють у держзраді через те, що він допомогав вбивати офіцерів Нацгардії.

Раніше екс-депутат міської ради Маріуполя перейшов на бік РФ і також отримав підозру.

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держзрадаБахмут