В Бахмуте оккупанты обстреляли остановку с людьми: есть жертвы

Российские военные попали в остановку общественного транспорта в Бахмуте Донецкой области, на которой находились люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инспектора отдела коммуникации полиции Донецкой области Олега Кирницкого, пишет " Суспільне ".

"В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли люди в возрасте от 36 до 60 лет", - рассказал он.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за минувшие сутки, 28 августа, в Бахмуте погибли четыре человека, еще один человек получил ранения.