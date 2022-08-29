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У Бахмуті окупанти обстріляли зупинку з людьми: є жертви

Фото: Бахмуті окупанти обстріляли зупинку з людьми (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові поцілили біля зупинки громадського транспорту у Бахмуті Донецькій області, на якій були люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інспектора відділу комунікації поліції Донеччини Олега Кирницького, пише "Суспільне".

"Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули люди віком від 36 до 60 років", - розповів він.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за минулу добу, 28 серпня, у Бахмуті загинуло чотири людини, ще одна людин отримала поранення.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці 29 липня обстріляли спальний район Миколаєва, потрапивши у зупинку громадського транспорту. Внаслідок атаки ворога загинули щонайменше 4 людей, отримали поранення - 7.

Як повідомлялося, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили вісьмох цивільних, ще семеро людей отримали поранення.

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Донецька область