У Бахмуті окупанти обстріляли зупинку з людьми: є жертви

Російські військові поцілили біля зупинки громадського транспорту у Бахмуті Донецькій області, на якій були люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інспектора відділу комунікації поліції Донеччини Олега Кирницького, пише "Суспільне".
"Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули люди віком від 36 до 60 років", - розповів він.
За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за минулу добу, 28 серпня, у Бахмуті загинуло чотири людини, ще одна людин отримала поранення.
Як повідомлялося, російські окупанти вранці 29 липня обстріляли спальний район Миколаєва, потрапивши у зупинку громадського транспорту. Внаслідок атаки ворога загинули щонайменше 4 людей, отримали поранення - 7.
Як повідомлялося, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили вісьмох цивільних, ще семеро людей отримали поранення.
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