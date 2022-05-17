В Бахмуте обстрелом разрушена многоэтажка: тяжело ранена девочка, есть погибший

Во вторник, 17 мая, российские оккупанты совершили ракетный удар по жилому дому в Бахмуте, разрушив его с 1 по 5 этаж. Из-под завалов спасатели достали погибшего и тяжелораненую 9-летнюю девочку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Ракетный удар, нанесенный россиянами, разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж. Кроме того, в многоэтажке возник пожар, его в настоящее время уже удалось обуздать. Спасатели продолжают разбирать завалы", - рассказал он.
По словам Кириленко, не исключено, что под завалами могут оказаться и другие люди.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска сегодня массировано обстреливают населенные пункты Донецкой области. Удары фиксируют по линии фронта от Угледара до Бахмута.
Как сообщалось, российские оккупанты в течение 16 мая обстреляли 25 населенных пунктов на Донбассе. В результате нанесенных ударов погиб ребенок и 19 мирных жителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.