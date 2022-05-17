В Бахмуті обстрілом зруйновано багатоповерхівку: важко поранено дівчинку, є загиблий

У вівторок, 17 травня, російські окупанти здійснили ракетний удар по житловому будинку в Бахмуті, зруйнувавши його з 1 по 5 поверх. З-під завалів рятівники дістали загиблого та тяжкопоранену 9-річну дівчинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ракетний удар, якого завдали росіяни, зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверх. Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її на даний час вже вдалося приборкати. Рятувальники продовжують розбирати завали", - розповів він.

За словами Кириленка, не иключено, що під завалами можуть бути і інші люди.