З Бахмута під обстрілами евакуювали десятьох людей, серед них дитина
Правоохоронці під прицільним вогнем окупантів змогли евакуювати з Бахмуту десятьох людей. Серед них була чотирнадцятирічна дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
"Рятувальна операція була складною через дорогу серед мін й під обстрілами окупантів. Наразі евакуйовані мешканці, серед них 14-річна Аліна та її батьки, перебувають у безпеці", - повідомили в МВС.
За словами правоохоронців, дорогою дитину дуже вразило побачене, адже росіяни перетворили її місто на руїни, проте наразі Аліна та її рідні отримують допомогу й оговтуються від пережитого.
Дівчина розповіла, що під бомбами вона, як і в мирні часи, займалася малюванням та мріяла про доступ до інтернету.
"Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я вдягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає. Дякувати богу, що вибралися звідти", - сказав батько Аліни.
Ситуація в Бахмуті
Вчора голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його "армія" змогла встановити нібито повний контроль над Бахмутом. Однак це спростували українські чиновники та президент, наголошуючи, військові ЗСУ досі в місті, а бої тривають.
Водночас сьогодні, 21 травня, з'явилась інформація від заступника міністра оборони Ганни Маляр, вона запевнила, що українські воїни взяли Бахмут у напівоточення та продовжили зберігати контроль над частиною міста.
РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.
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