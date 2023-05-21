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З Бахмута під обстрілами евакуювали десятьох людей, серед них дитина

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Бахмут, Неділя 21 травня 2023 15:44
З Бахмута під обстрілами евакуювали десятьох людей, серед них дитина Фото: правоохоронці евакуювали з Бахмуту десятьох людей (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці під прицільним вогнем окупантів змогли евакуювати з Бахмуту десятьох людей. Серед них була чотирнадцятирічна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

"Рятувальна операція була складною через дорогу серед мін й під обстрілами окупантів. Наразі евакуйовані мешканці, серед них 14-річна Аліна та її батьки, перебувають у безпеці", - повідомили в МВС.

За словами правоохоронців, дорогою дитину дуже вразило побачене, адже росіяни перетворили її місто на руїни, проте наразі Аліна та її рідні отримують допомогу й оговтуються від пережитого.

Дівчина розповіла, що під бомбами вона, як і в мирні часи, займалася малюванням та мріяла про доступ до інтернету.

"Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я вдягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає. Дякувати богу, що вибралися звідти", - сказав батько Аліни.

Ситуація в Бахмуті

Вчора голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його "армія" змогла встановити нібито повний контроль над Бахмутом. Однак це спростували українські чиновники та президент, наголошуючи, військові ЗСУ досі в місті, а бої тривають.

Водночас сьогодні, 21 травня, з'явилась інформація від заступника міністра оборони Ганни Маляр, вона запевнила, що українські воїни взяли Бахмут у напівоточення та продовжили зберігати контроль над частиною міста.

РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.

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