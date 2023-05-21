Из Бахмута под обстрелами эвакуировали десять человек, среди них ребенок

Правоохранители под прицельным огнем оккупантов смогли эвакуировать из Бахмута десять человек. Среди них была четырнадцатилетняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

"Спасательная операция была сложной из-за дороги среди мин и под обстрелами оккупантов. Сейчас эвакуированные жители, среди них 14-летняя Алина и ее родители, находятся в безопасности", - сообщили в МВД.

По словам правоохранителей, по дороге ребенка очень поразило увиденное, ведь россияне превратили ее город в руины, однако сейчас Алина и ее родные получают помощь и оправляются от пережитого.

Девушка рассказала, что под бомбами она, как и в мирные времена, занималась рисованием и мечтала о доступе к интернету.

"Если есть ад, то он именно в Бахмуте. Накануне нашего выезда, вечером, российские войска обстреляли город зажигательными снарядами. Мы почувствовали очень едкий запах. Я надел маску, выглянул на улицу, а там все горит. Слава богу, что выбрались оттуда", - сказал отец Алины.

Ситуация в Бахмуте

Вчера глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его "армия" смогла установить якобы полный контроль над Бахмутом. Однако это опровергли украинские чиновники и президент, подчеркивая, военные ВСУ до сих пор в городе, а бои продолжаются.

В то же время, сегодня, 21 мая, появилась информация от заместителя министра обороны Анны Маляр, она заверила, что украинские воины взяли Бахмут в полуокружение и продолжили сохранять контроль над частью города.

РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.