"Бахмут взяти не можуть". Солдат РФ скаржиться на провальні спроби окупації (перехоплення)

Російський військовий скаржиться, що його товариші по службі не можуть окупувати Бахмут. У них для цього немає техніки та, ймовірно, бажання. При цьому, за його словами, винним є також російське командування, яке нібито не хоче проводити великий наступ, а "розумних генералів вже немає".

Також солдат розповів про випадок масового дезертирства у лавах РФ. Він стверджує, що свої позиції самовільно залишили 119 окупантів, 90 з них вже знайшли, проти 70 порушили кримінальні справи. Влада РФ намагається обмежити випадки дезертирства, погрожуючи солдатам в'язницею, якщо вони втечуть на більш ніж 48 годин.