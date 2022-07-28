Бахмут снова попал под обстрел оккупантов, есть жертвы

По сообщению спасателей в результате обстрела города погибли 2 человека. Еще один человек получил ранения и нуждается в медицинской помощи.

Обновлено 21:09

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на сейчас в Бахмуте, в результате обстрела известно о 3 погибших и 3 раненых. Также было повреждено 6 многоэтажек и 6 частных домов. По информации главы области, враг применяет кассетные снаряды.