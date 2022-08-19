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Бахмут снова обстреляли российские оккупанты, есть жертвы

Новина українською →
Бахмут, Пятница 19 августа 2022 18:56
Бахмут снова обстреляли российские оккупанты, есть жертвы Фото: Бахмут снова обстреляли российские оккупанты, есть жертвы (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты продолжают обстрелы Бахмута. Сегодня утром были нанесены удары по городу, в результате чего случился пожар и погибли гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

По сообщению спасателей после обстрела города погибли 2 человека. Утром россияне обстреляли город, из-за чего загорелась хозяйственная постройка.

Через час пожар потушен и нашли тела погибших. Также к спасателям поступила информация от полицейских, что в результате этого обстрела ранения получила женщина 1951 года рождения.

Напомним, что ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты мобилизуют людей для прорыва в Бахмут.

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