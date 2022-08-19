Фото: Бахмут снова обстреляли российские оккупанты, есть жертвы (facebook.com/DSNSDon)

Российские оккупанты продолжают обстрелы Бахмута. Сегодня утром были нанесены удары по городу, в результате чего случился пожар и погибли гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

По сообщению спасателей после обстрела города погибли 2 человека. Утром россияне обстреляли город, из-за чего загорелась хозяйственная постройка. Через час пожар потушен и нашли тела погибших. Также к спасателям поступила информация от полицейских, что в результате этого обстрела ранения получила женщина 1951 года рождения.