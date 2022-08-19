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Бахмут знову обстріляли російські окупанти, є жертви

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Бахмут, П'ятниця 19 серпня 2022 18:56
Бахмут знову обстріляли російські окупанти, є жертви Фото: Бахмут знову обстріляли російські окупанти, є жертви (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти продовжують обстріли Бахмута. Сьогодні вранці були завдані удари по місту, внаслідок чого трапилась пожежа та загинули цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головного управління ДСНС в Донецькій області.

За повідомлення рятувальників після обстрілу міста загинуло 2 особи. Вранці росіяни обстріляли місто, через що загорілась господарча споруда.

За годину пожежу загасила і знайшли тіла загиблих. Також до рятувальників надійшла інформація від поліцейських, що внаслідок цього обстрілу поранень зазнала жінка 1951 року народження.

Нагадаємо, що раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти мобілізують людей для прориву в Бахмут.

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