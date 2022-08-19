Фото: Бахмут знову обстріляли російські окупанти, є жертви (facebook.com/DSNSDon)

Російські окупанти продовжують обстріли Бахмута. Сьогодні вранці були завдані удари по місту, внаслідок чого трапилась пожежа та загинули цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головного управління ДСНС в Донецькій області.

За повідомлення рятувальників після обстрілу міста загинуло 2 особи. Вранці росіяни обстріляли місто, через що загорілась господарча споруда. За годину пожежу загасила і знайшли тіла загиблих. Також до рятувальників надійшла інформація від поліцейських, що внаслідок цього обстрілу поранень зазнала жінка 1951 року народження.