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Бахмут і ще два. Експерт припустив про деокупацію яких міст говорив Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська

Говорячи про деокупацію Бахмута и ще двох міст під час визиту в США, президент Володимир Зеленський мав на увазі скоріш за все, Токмак і, можливо, Мелітополь Запорізької області.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна ЗСУ готують поле нової битви. Де саме та коли оточать Бахмут: огляд фронту.

Зокрема, політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко припускає, що, судячи з ситуації на фронті, можливо, одним із цих міст буде Токмак.

"А далі за ним Мелітополь, чому б і ні? А може і не Мелітополь, можна перебирати багато міст. Зеленський навряд чи взяв ці дані зі стелі, напевно, він отримав доповідь із зазначенням міст з високою ймовірністю звільнення. І це обнадійливі новини, сподіваюся, ми дуже скоро щось про це почуємо", - резюмував експерт.

Як пояснює військовий експерт Владислав Селезньов, для того, щоб розуміти, про які міста може йтися, треба знати напрямок головних зусиль українських військ. Ця інформація під грифом "таємно" і доступна лише вищому військово-політичному керівництву.

"Але ми можемо відзначити інший важливий фактор. Якщо президент заговорив про деокупацію щонайменше трьох міст, значить, наша армія має для цього ресурси. Зазвичай масштабні наступальні операції тривають від 2 до 3 місяців. Наша вже триває 3,5 місяців, і ми бачимо, що раціональне використання ресурсів дозволило Зеленському робити заяви такого рівня", - наголосив він.

Що сказав Зеленський?

Під час візиту в США президент Володимир Зеленський заінтригував обіцянкою деокупувати Бахмут та ще два міста, при чому які саме це міста, не додав.

"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - заявив він на зустрічі із представниками ЗМІ у Вашингтоні.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиМелітопольЗбройні сили УкраїниБахмут