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Зеленський у Вашингтоні зустрівся із лідерами Конгресу США

Четвер 21 вересня 2023 17:34
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Зеленський у Вашингтоні зустрівся із лідерами Конгресу США Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів зустріч із лідерами Конгресу Сполучених Штатів.

Про це заявив речник Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Кевін Маккарті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, на запитання "Що вам потрібно?" президент України відповів, що Україні потрібне повітряне прикриття і далекобійна артилерія, здатна вразити росіян, які окупували Крим.

Маккарті, ґрунтуючись на описі Зеленським бойових умов, заявив, що США "не стали б посилати туди наші війська в таких умовах" без забезпечення більш потужного повітряного прикриття.

Спікер Палати представників додав, що США і Україна не можуть дозволити, щоб ситуація перетворилася на війну на виснаження.

"Путін хоче зломити волю американського народу і європейців, і вони не можуть цього допустити", - заявив він.

Маккарті висловив деяке розчарування адміністрацією президента США Джо Байдена, сказавши, що їм необхідно побачити план перемоги, підзвітність, але, на його думку, він зможе привернути на свій бік республіканців, скептично налаштованих щодо збільшення допомоги і поставок для України.

Закордонний тур Зеленського

Цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.

Сьогодні Зеленський розпочав візит до Вашингтона. Очікується, що президент зустрінеться з американським лідером Джо Байденом.

За даними ЗМІ, президент України також уперше з початку повномасштабної війни полетить до Канади.

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