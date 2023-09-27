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Бахмут и еще два. Эксперт предположил о деоккупации каких городов говорил Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

Говоря о деоккупации Бахмута и еще двух городов во время визита в США, президент Владимир Зеленский имел в виду скорее всего, Токмак и, возможно, Мелитополь Запорожской области.

Об этом говорится в материале РБК-Украина ВСУ готовят поле новой битвы. Где именно и как скоро окружат Бахмут: обзор фронта.

В частности, политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагает, что, судя по ситуации на фронте, возможно, одним из этих городов будет Токмак.

"А дальше за ним Мелитополь, почему бы и нет? А может и не Мелитополь, можно перебирать многие города. Зеленский вряд ли взял эти данные с потолка, наверное, он получил доклад с указанием городов с высокой вероятностью освобождения. И это обнадеживающие новости, надеюсь, мы очень скоро что-то об этом услышим", - резюмировал эксперт.

Как объясняет военный эксперт Владислав Селезнев, для того чтобы понимать, о каких городах может идти речь, нужно знать направление главных усилий украинских войск. Эта информация под грифом "секретно" и доступна только высшему военно-политическому руководству.

"Но мы можем отметить другой важный фактор. Если президент заговорил о деоккупации по меньшей мере трех городов, значит, наша армия имеет для этого ресурсы. Обычно масштабные наступательные операции длятся от 2 до 3 месяцев. Наша уже длится 3,5 месяцев, и мы видим, что рациональное использование ресурсов позволило Зеленскому делать заявления такого уровня", - подчеркнул он.

Что сказал Зеленский?

Во время визита в США президент Владимир Зеленский заинтриговал обещанием деоккупировать Бахмут и еще два города, при чем какие именно это города, не добавил.

"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города", - заявил он на встрече с представителями СМИ в Вашингтоне.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиМелитопольВооруженные силы УкраиныБахмут