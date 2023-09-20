Бахмут дедалі ближче. Як ЗСУ б'ють росіян на суші та на морі: огляд фронту

Під час підготовки матеріалу використовувалися: зведення Генштабу, заяви офіційних спікерів, дані британської розвідки, аналіз американського Інституту вивчення війни (ISW), мапи проекту Deep State, а також коментарі військових експертів для РБК-Україна.

Лимано-Куп'янська вісь. Росіяни видихнулися, плани провалилися

Російський наступ фактично зупинився. По лінії від Лимана до Куп'янська противник просувався максимум на 1-2 км, і то далеко не скрізь. За місяць йому не вдалося захопити жодного населеного пункту, а бойові дії набули позиційного характеру.

Про відносне затишшя днями заявив начальник прес-служби Східного угруповання Ілля Євлаш. Мається на увазі те, що прямих зіткнень майже немає, а російський акцент змістився на артилерію та авіацію. За його словами, ворог відмовився від наступальних дій після того, як "добре отримав на горіхи".

"Зокрема, під Новоєгорівкою (у районі Сватового Луганської області, – ред.) та іншими населеними пунктами", – уточнив він.

Лінія фронту на Лімано-Куп'янській вісі стабільна, спостерігається відносне затишшя (фото deepstatemap.live)

Аналітики проекту Deep State відзначали слабкі спроби росіян перехопити ініціативу під Новоєгорівкою, а також фіксували знищення штурмової колони трохи на південь в районі Нововодяного. Наразі лінія зіткнення стабілізувалася, противник втратив багато живої сили та знизив темп.

Великі втрати змусили його змінити тактику. Замість так званих "м'ясних штурмів" заговорили гармати, але з меншою інтенсивністю – ворог змушений економити снаряди та утримуватися від вогневих валів. Проте резерви підтягуються, і Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

Що стосується озброєнь, то росіяни використовують танки Т-90 і "Солнцепеки", радянські зразки, які давно мають бути списані та мають проблеми з особовим складом, додав Євлаш.

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються: плани великого наступу провалилися. Росія не змогла відтягнути українські резерви з півдня, змусити наші війська перейти у стратегічну оборону чи хоча б прорватися до східного берега річки Оскіл.

"Провал визнав навіть російський міністр оборони Сергій Шойгу, який заявив, що армія перебуває в активній обороні. Більше того, зараз ініціатива за нами. Саме наші війська змушують противника маневрувати так, як треба нам, а не так, як хочуть окупанти", – розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Окупаційні сили намагалися наступати з кінця червня: спочатку на Лиман (Донецька область), потім на Борову та Куп'янськ (Харківська область). Але кампанія видихнулася, не принісши жодних досягнень.

"А все чому? Тому що стягнуті на вісь групи військ "Центр" та "Захід" не достатньо укомплектовані і не мали можливостей для наступальних операцій по широкому фронту, особливо коли треба проривати українську оборону. Вони були не готові, і тому нічого не зможуть зробити", – пояснив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Бахмут. Синьо-жовті прапори на південному фланзі

Збройні сили України здобули проміжні успіхи на південь від Бахмута. Тут уже наш наступ йде по лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка, і минулого тижня Сили оборони зайняли перші два населені пункти.

Спочатку 15 вересня Генеральний штаб оголосив про звільнення Андріївки. Новину прокоментував президент Володимир Зеленський, назвавши її вагомим та дуже потрібним результатом. За кілька днів бійці 3-ї окремої штурмової бригади підняли над селом український прапор.

Український прапор повернувся до Андріївки (фото t.me/II_mechanized_battalion_zsu)

У боях за Андріївку вдалося оточити та розгромити 72-у окрему мотострілецьку бригаду РФ. Ліквідовано майже всю піхоту разом з офіцерами, трьома комбатами та начальником бригадної розвідки.

А вже 17 вересня 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ звільнила Кліщіївку. Начальник прес-служби Східного угрупування Ілля Євлаш наголосив, що це дозволить отримати плацдарм для подальшого наступу. Операція тривала кілька місяців.

Південний фланг умовно ділиться на південно-західний та південно-східний сектор, між ними траса Т0513 від окупованого Бахмута до Горлівки. Нинішні успіхи стосуються південно-західного з опорною лінією росіян на відрізку Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка.

"Причому не просто Курдюмівка, тому що це невелика агломерація разом із селами Зеленопілля та Озерянівка. Андріївка та Кліщіївка вже звільнені, залишилася Курдюмівка. І тоді вся опорна лінія противника в цьому секторі перейде під контроль Сил оборони України", – пояснив РБК-Україна Олександр Коваленко.

За його словами, саме в районі Кліщіївки знаходяться останні панівні висоти. Таким чином, далі росіяни змушені займати позиції у низині, тобто будуть як на долоні.

"Все говорить про те, що вони поступово відходитимуть до Т0513, і траса стане їхньою опорною лінією. Після того, як наші війська звільнять Курдюмівку, відкриється напрямок на південно-східний сектор із ключовим опорним пунктом у Зайцевому", – підкреслив він.

Сили оборони найближчим часом мають взяти під контроль весь південно-західний сектор на околицях Бахмута (deepstatemap.live)

Говорити про оперативні успіхи на цій ділянці фронту поки не варто. Визволення двох повністю зруйнованих населених пунктів – це тактичний епізод. Але, безперечно, це передумова для подальшого руху на схід, вважає військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, коли українська армія переріже трасу Горлівка-Бахмут, росіянам доведеться використовувати інші дороги, що, звісно, збільшить плече логістики. При цьому казати про готовність до оперативного оточення Бахмута теж поки що зарано.

"Занадто велику кількість ворожих ресурсів зосереджено і занадто серйозний спротив чинить ворог. Але ми бачимо, що наша армія демонструє позитивну динаміку навіть в умовах чисельної переваги РФ", - сказав він у розмові з виданням.

Як зазначають офіційні речники, наступальні операції проводяться без додаткових ресурсів. У той час як окупаційне угруповання налічує 52 000 осіб, 274 танки, понад 1000 бронемашин, 150 артсистем і понад 120 РСЗВ.

"Цього більше, ніж достатньо не лише для оборони, а й для контратак. У нас, у всякому разі, ще є час до кінця першої декади жовтня. Але я раджу не перегрівати себе завищеними очікуваннями, ситуація дуже динамічна. Від ресурсних можливостей ЗСУ залежить, як вона розвиватиметься протягом 4-6 тижнів. Якщо резерви є, ми йтимемо вперед. Якщо ні - зариватимемося в землю, підтягуватимемо артилерію, засоби ППО і відбиватимемо ворожі контратаки", - додав Селезньов.

Ініціатива під Донецьком. Але росіяни тиснуть біля Мар'їнки

Після того, як наші війська частково зайшли до села Опитне під окупованим Донецьком, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Авдіївському та Шахтарському напрямах.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили на ділянці Авдіївка-Донецьк провели обмежені наземні удари та просунулися вперед. Зокрема, неподалік Красногорівки.

Росіяни, у свою чергу, намагаються йти вперед біля Мар'їнки. Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що їхні штурмовики щодня атакують від 10 до 15 разів.

Експерти проекту Deep State не фіксують жодних змін. За їхніми даними, спроби покращити тактичне становище безуспішні, а наша артилерія розносить ворожі спостережні пункти в районі Первомайського.

Росіяни безуспішно намагаються тиснути на Мар'їнку (фото deepstatemap.live)

"На Мар'їнку тиснуть давно, але без особливого результату, незважаючи на те, що вона майже знищена і перетворилася на чергову "українську Хіросіму". Час від часу окупанти можуть там просуватися, хоча це просування по руїнах і взагалі не результат. Вони будуть і надалі намагатися, але я сумніваюся, що їм це вдасться", – розповів РБК-Україна Олександр Коваленко.

У районі Опитного ситуація дещо інша. Українські війська атакували раптово, змусивши росіян бігти. Проте закріпитись у населеному пункті не вдалося.

"Противник почав навалювати такою кількістю артилерії, що наші були змушені відійти на околиці Опитного і там закопатися в землю. Ворог постійно контратакує і хоче повернутися на позиції двотижневої давності. Бо йому ні до чого ситуація, коли наша армія фактично повертається впритул до передмість Донецька" , – зазначив Владислав Селезньов.

Ситуація на півдні та прогнози Буданова

На тлі прориву першої лінії оборони в районі села Роботине росіяни готуються до битви за Токмак. Який, мабуть, стане ключовим вузлом другої лінії у Запорізькій області.

Британська розвідка зазначає, що окупанти розгортають додаткові блокпости, протитанкові "їжаки" та риють нові окопи. І зважаючи на те, наскільки інтенсивно зміцнюють Токмак, російське командування всерйоз стурбоване проривом на півдні.

Однак, мабуть, ЗСУ поки не вдається розвинути успіх. В тому числі тому, що ворог підтяг додаткові сили. За даними все тієї ж британської розвідки, близько 10 000 російських десантників зі складу 7-ї та 76-ї дивізій ВДВ кинули на Роботине як лінійну піхоту на поповнення виснажених сухопутних військ.

Просування в трикутнику Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате буде можливим після того, як Сили оборони знекровлять російське підкріплення (фото deepstatemap.live)

Експерт Олександр Мусієнко бачить у цьому спробу залатати дірки в авральному режимі.

"Їхні підрозділи демонструють невпевненість, тому що незважаючи на всі лінії оборони, додаткові сили продовжують перекидати. Це говорить про невпевненість у тому, що вони зможуть утримати й ці рубежі", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Проте "нецільове" застосування десантури знизить темпи українського контрнаступу. Олександр Коваленко вважає, що основним завданням стане знекровлення ворога.

"І лише після того, як буде нівельований цей людський ресурс, ми продовжимо розширювати плацдарм у районі Новопрокопівки, Ільченкового, Солодкої Балки, Вербового та Очеретуватого. Тобто в цьому трикутнику буде просування", - додав експерт.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist назвав прорив російської оборони у кількох місцях передумовою для того, щоб Сили оборони розрізали сухопутний коридор у Криму ще до настання зими. На його думку, Росія не має стратегічних резервів, щоб перешкодити цьому.

Очевидно, голова військової розвідки озвучив оптимістичний сценарій. Згідно з ним, до кінця року наші війська виходять не лише на узбережжя Азовського моря, а й на адміністративний кордон із Кримом. Хоча все залежить виключно від того, як розвиватимуться події у найближчі тижні.

"Шанси зробити це є. Зрештою їх можуть підкріпити як успіхи на полі бою, так і активність наших західних партнерів у плані військової допомоги", - оцінив Мусієнко прогнози Буданова.

Зазначимо, що з початку наступу на півдні звільнено близько 260 квадратних кілометрів території.

Україна робить боляче Чорноморському флоту РФ

У ніч проти 13 вересня українська сторона завдала ракетного удару по доках судноремонтного заводу "Севморзавод" в окупованому Севастополі. Критичні пошкодження отримали великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Судячи з фото, швидше за все, вони виведені з ладу.

БДК "Мінськ" отримав критичні ушкодження (фото t.me/Crimeanwind)

Зазначимо, підводний човен був носієм крилатих ракет "Калібр" і залучався до ударів по Україні. Докладніше про нього читайте у матеріалі "Історичний удар. Як Україні вдалося підбити підводний човен РФ і чи попливе знову "Ростов".

Підводний човен "Ростов-на-Дону", швидше за все, надовго виведений з ладу (фото twitter.com/oryxspioenkop)

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що удар завдали британськими ракетами Storm Shadow, які працюють бездоганно і не залишають шансів ворогу. Як стало відомо, атаку коригували бійці Сил спеціальних операцій. Для цього вони підійшли на човнах до безпечного місця, за допомогою підводних засобів дісталися берега, ідентифікували цілі та навели вогонь.

За кілька днів український спецназ експериментальним дроном-камікадзе SeaBaby підбив ракетний корабель "Самум" неподалік Севастопольської бухти. Експерт Владислав Селезньов оцінює результати на "відмінно".

За його словами, на ВДК "Мінськ" знищено ходовий місток, де знаходиться все обладнання, і тепер його доцільніше порізати на метал, ніж відновлювати. На підводний човен чекає схожа доля, оскільки були влучання в районі ходової рубки і ближче до торпедних відсіків.

"Щодо "Самума", росіяни кажуть, що дрон-камікадзе було знищено. Але мені здається, що його було "знищено" правим бортом ракетного корабля. Занадто серйозно він просів на кормовий бік, і щоб його відтягнути в бухту, знадобилися два буксири", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Він також вважає, що тепер ворог змушений ховати кораблі або в Новоросійську, або переміщати до Керчі, подалі від "довгої руки" Сил оборони України. Днями спікер ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що три ВДК вже перегнали до Азовського моря.

Ураження будь-якого російського корабля підвищує безпеку у Чорному морі. Не лише для України, а й для іноземних суден, що заходять до акваторії, вважає експерт Олександр Коваленко.

"Знищення майже всіх одиниць російського Чорноморського флоту, що перетворюється на флотилію, стає одним із головних завдань. Причому не тільки носіїв ракет "Калібр" і десантних кораблів, але й невеликих катерів ФСБ і так далі. Вдалося вразити ракетоносій - чудово, великий чи середній десантний корабель – чудово, підводний човен – аналогічно”, – підсумував він.