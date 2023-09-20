Бахмут все ближе. Как ВСУ бьют россиян на суше и на море: обзор фронта

При подготовке материала использовались: сводки Генштаба, заявления официальных спикеров, данные британской разведки, анализ американского Института изучения войны (ISW), карты проекта Deep State, а также комментарии военных экспертов для РБК-Украина.

Лимано-Купянская ось. Россияне выдохлись, планы провалились

Российское наступление фактически остановилось. По линии от Лимана до Купянска противник продвигался максимум на 1-2 км и то далеко не везде. За месяц ему не удалось захватить ни одного населенного пункта, а боевые действия приобрели позиционный характер.

Об относительном затишье на днях заявил начальник пресс-службы Восточной группировки Илья Евлаш. Имеется в виду то, что прямых боестолкновений почти нет, а российский акцент сместился на артиллерию и авиацию. По его словам, враг отказался от наступательных действий после того, как "изрядно получил на орехи".

"В частности, под Новоегоровкой (в районе Сватово Луганской области, – ред.) и другими населенными пунктами", ­– уточнил он.

Линия фронта на Лимано-Купянской оси стабильна, наблюдается относительное затишье (фото deepstatemap.live)

Аналитики проекта Deep State отмечали слабые попытки россиян перехватить инициативу под Новоегоровкой, а также фиксировали уничтожение штурмовой колонны немного южнее в районе Нововодяного. Сейчас линия столкновения стабилизировалась, противник потерял много живой силы и снизил темп.

Большие потери заставили его изменить тактику. Вместо так называемых "мясных штурмов" заговорили пушки, но с меньшей интенсивностью – враг вынужден экономить снаряды и воздерживаться от огневых валов. Тем не менее резервы подтягиваются, и Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Что касается вооружений, то россияне используют танки Т-90 и "Солнцепеки", советские образцы, которые давно должны быть списаны, и испытывают проблемы с личным составом, добавил Евлаш.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются: планы большого наступления провалились. Россия не смогла оттянуть украинские резервы с юга, заставить наши войска перейти в стратегическую оборону или хотя бы прорваться до восточного берега реки Оскол.

"Провал признал даже российский министр обороны Сергей Шойгу, который заявил, что армия находится в активной обороне. Более того, сейчас инициатива за нами. Именно наши войска заставляют противника маневрировать так, как нужно нам, а не так, как хотят оккупанты", – рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Оккупационные силы пытались наступать с конца июня: сначала на Лиман (Донецкая область), потом на Боровую и Купянск (Харьковская область). Но кампания выдохлась, не принеся каких-либо достижений.

"А все почему? Потому что стянутые на ось группы войск "Центр" и "Запад" не достаточно укомплектованы и не имели возможностей для наступательных операций по широкому фронту, особенно, когда нужно прорывать украинскую оборону. Они были не готовы, и поэтому ничего не смогут сделать", – объяснил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Бахмут. Сине-желтые флаги на южном фланге

Вооруженные силы Украины добились промежуточных успехов к югу от Бахмута. Здесь уже наше наступление идет по линии Клещиевка-Андреевка-Курдюмовка, и на прошлой неделе Силы обороны заняли первые два населенных пункта.

Сначала 15 сентября Генеральный штаб объявил об освобождении Андреевки. Новость прокомментировал президент Владимир Зеленский, назвав ее весомым и очень нужным результатом. Спустя пару дней бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады подняли над селом украинский флаг.

Украинский флаг вернулся в Андреевку (фото t.me/II_mechanized_battalion_zsu)

В боях за Андреевку удалось оцепить и разгромить 72-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ. Ликвидирована почти вся пехота вместе с офицерами, тремя комбатами и начальником бригадной разведки.

А уже 17 сентября 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ освободила Клещиевку. Начальник пресс-службы Восточной группировки Илья Евлаш подчеркнул, что это позволит получить плацдарм для дальнейшего наступления. Операция продолжалась в течение нескольких месяцев.

Южный фланг условно делится на юго-западный и юго-восточный сектор, между ними трасса Т0513 от оккупированного Бахмута до Горловки. Нынешние успехи касаются юго-западного с опорной линией россиян на отрезке Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка.

"Причем не просто Курдюмовка, потому что это небольшая агломерация вместе с селами Зеленополье и Озеряновка. Андреевка и Клещиевка уже освобождены, осталась Курдюмовка. И тогда вся опорная линия противника в этом секторе перейдет под контроль Сил обороны Украины", – объяснил РБК-Украина Александр Коваленко.

По его словам, именно в районе Клещиевки находятся последние господствующие высоты. Таким образом, дальше россияне вынуждены занимать позиции в низине, то есть будут как на ладони.

"Все говорит о том, что они будут постепенно отходить к Т0513, и трасса станет их опорной линией. После того, как наши войска освободят Курдюмовку, откроется направление на юго-восточный сектор с ключевым опорным пунктом в Зайцево", – подчеркнул он.

Силы обороны в ближайшее время должны взять под контроль весь юго-западный сектор в окрестностях Бахмута (deepstatemap.live)

Говорить об оперативных успехах на данном участке фронта пока не стоит. Освобождение двух полностью разрушенных населенных пунктов – это тактический эпизод. Но, безусловно, это предпосылка для дальнейшего движения на восток, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, когда украинская армия перережет трассу Горловка-Бахмут, россиянам придется использовать другие дороги, что, конечно, увеличит плечо логистики. При этом рассуждать о готовности к оперативному окружению Бахмута тоже пока рано.

"Слишком большое количество вражеских ресурсов сосредоточено и слишком серьезное сопротивление оказывает враг. Но мы видим, что наша армия демонстрирует позитивную динамику даже в условиях численного превосходства РФ", – сказал он в беседе с изданием.

Как отмечают официальные спикеры, наступательные операции проводятся без дополнительных ресурсов. В то время как оккупационная группировка насчитывает 52 000 человек, 274 танков, более 1000 бронемашин, 150 артсистем и более 120 РСЗО.

"Этого более, чем достаточно не только для обороны, но и для контратак. У нас, во всяком случае, есть еще время до конца первой декады октября. Но я советую не перегревать себя завышенными ожиданиями, ситуация очень динамичная. От ресурсных возможностей ВСУ зависит, как она будет развиваться в течение 4-6 недель. Если резервы есть, мы будем идти вперед. Если нет – будем зарываться в землю, подтягивать артиллерию, средства ПВО и отбивать вражеские контратаки", – добавил Селезнев.

Инициатива под Донецком. Но россияне давят возле Марьинки

После того, как наши войска частично зашли в село Опытное под оккупированным Донецком, Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские силы на участке Авдеевка-Донецк провели ограниченные наземные удары и продвинулись вперед. В частности, недалеко от Красногоровки.

Россияне в свою очередь пытаются идти вперед возле Марьинки. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что их штурмовики ежедневно атакуют от 10 до 15 раз.

Эксперты проекта Deep State не фиксируют каких-либо изменений. По их данным, попытки улучшить тактическое положение безуспешны, а наша артиллерия разносит вражеские наблюдательные пункты в районе Первомайского.

Россияне безуспешно пытаются давить на Марьинку (фото deepstatemap.live)

"На Марьинку давят давно, но без особого результата, несмотря на то, что она почти уничтожена и превратилась в очередную "украинскую Хиросиму". Время от времени оккупанты могут там продвигаться, хотя это продвижение по руинам и вообще не результат. Они будут и дальше пытаться, но я сомневаюсь, что им это удастся", – рассказал РБК-Украина Александр Коваленко.

В районе Опытного ситуация несколько иная. Украинские войска атаковали внезапно, заставив россиян бежать. Однако закрепиться в населенном пункте не удалось.

"Противник начал наваливать таким количеством артиллерии, что наши были вынуждены отойти на окраины Опытного и там зарыться в землю. Враг постоянно контратакует и хочет вернуться на позиции двухнедельной давности. Ибо ему ни к чему ситуация, когда наша армия фактически возвращается вплотную к пригородам Донецка", – отметил Владислав Селезнев.

Ситуация на юге и прогнозы Буданова

На фоне прорыва первой линии обороны в районе села Работино россияне готовятся к битве за Токмак. Который, по всей видимости, станет ключевым узлом второй линии в Запорожской области.

Британская разведка отмечает, что оккупанты разворачивают дополнительные блокпосты, противотанковые "ежи" и роют новые окопы. И судя по тому, насколько интенсивно укрепляют Токмак, российское командование всерьез обеспокоено прорывом на юге.

Однако, по всей видимости, ВСУ пока не удается развить успех. В том числе потому, что враг подтянул дополнительные силы. По данным все той же британской разведки, около 10 000 российских десантников из состава 7-й и 76-й дивизий ВДВ бросили на Работино в качестве линейной пехоты на пополнение измотанных сухопутных войск.

Продвижение в треугольнике Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое будет возможным после того, как Силы обороны обескровят российское подкрепление (фото deepstatemap.live)

Эксперт Александр Мусиенко видит в этом попытку залатать дыры в авральном режиме.

"Их подразделения демонстрируют неуверенность, потому что несмотря на все линии обороны, дополнительные силы продолжают перебрасывать. Это говорит о неуверенности в том, что они смогут удержать и эти рубежи", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Тем не менее "нецелевое" применение десантуры снизит темпы украинского контрнаступления. Александр Коваленко полагает, что основной задачей станет обескровливание врага.

"И только после того, как будет нивелирован этот человеческий ресурс, мы продолжим расширять плацдарм в районе Новопрокоповки, Ильченково, Сладкой Балки, Вербового и Очеретоватого. То есть в этом треугольнике будет продвижение", – добавил эксперт.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Economist назвал прорыв российской обороны в нескольких местах предпосылкой для того, чтобы Силы обороны разрезали сухопутный коридор в Крыму еще до наступления зимы. По его мнению, у России нет стратегических резервов, чтобы помешать этому.

Очевидно, глава военной разведки озвучил оптимистичный сценарий. Согласно нему, до конца года наши войска выходят не только на побережье Азовского моря, но и на административную границу с Крымом. Хотя все зависит исключительно от того, как будут развиваться события в ближайшие недели.

"Шансы сделать это есть. В конце концов, их могут подкрепить как успехи на поле боя, так и активность наших западных партнеров в плане военной помощи", – оценил Мусиенко прогнозы Буданова.

Отметим, с начала наступления на юге освобождено около 260 квадратных километров территории.

Украина делает больно Черноморскому флоту РФ

В ночь на 13 сентября украинская сторона нанесла ракетный удар по докам судоремонтного завода "Севморзавод" в оккупированном Севастополе. Критические повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Судя по фото, скорее всего, они выведены из строя.

БДК "Минск" получил критические повреждения (фото t.me/Crimeanwind)

Отметим, подводная лодка была носителем крылатых ракет "Калибр" и задействовалась для ударов по Украине. Подробнее о ней читайте в материале "Исторический удар. Как Украине удалось подбить подлодку РФ и поплывет ли снова "Ростов".

Подводная лодка "Ростов-на-Дону", скорее всего, надолго выведена из строя (фото twitter.com/oryxspioenkop)

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что удар нанесли британскими ракетами Storm Shadow, которые работают безупречно и не оставляют шансов врагу. Как стало известно, атаку корректировали бойцы Сил специальных операций. Для этого они подошли на лодках к безопасному месту, с помощью подводных средств добрались до берега, идентифицировали цели и навели огонь.

Спустя пару дней украинский спецназ экспериментальным дроном-камикадзе SeaBaby подбил ракетный корабль "Самум" недалеко от Севастопольской бухты. Эксперт Владислав Селезнев оценивает результаты на "отлично".

По его словам, на БДК "Минск" уничтожен ходовой мостик, где находится все оборудование, и теперь его целесообразнее порезать на металл, нежели восстанавливать. Подводную лодку ждет похожая судьба, поскольку были попадания в районе ходовой рубки и ближе к торпедным отсекам.

"Что касается "Самума", россияне говорят, что дрон-камикадзе был уничтожен. Но мне кажется, что он был "уничтожен" правым бортом ракетного корабля. Слишком серьезно он просел на кормовую сторону, и чтобы его оттащить в бухту, понадобились два буксира", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Он также полагает, что теперь враг вынужден прятать корабли либо в Новороссийске, либо перемещать в район Керчи, подальше от "длинной руки" Сил обороны Украины. На днях спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что три БДК уже перегнали в Азовское море.

Поражение любого российского корабля повышает безопасность в Черном море. Не только для Украины, но и для иностранных судов, которые заходят в акваторию, считает эксперт Александр Коваленко.

"Уничтожение почти всех единиц российского Черноморского флота, который превращается во флотилию, становится одной из главных задач. Причем не только носителей ракет "Калибр" и десантных кораблей, но и вплоть до небольших катеров ФСБ и так далее. Удалось поразить ракетоноситель ­– отлично, большой или средний десантный корабль – прекрасно, подводную лодку – аналогично", ­­– подытожил он.