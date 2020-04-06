Бахматюк попросил Венедиктову остановить давление НАБУ на его компанию

Фото: Олег Бахматюк (AgroPolit.com)

Бизнесмен отмечает, что "Укрлендфарминг" не просит никаких преференций, а обращается за справедливостью

Бизнесмен и владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой вмешаться и остановить неправомерное давление НАБУ на его компанию. Об этом говорится в соответствующем обращении на сайте "Укрлендфарминг", передает РБК-Украина.

В обращении Бахматюк напоминает о важности компании, которая создает 27 тысяч рабочих мест, производит 1% ВВП Украины и за 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов, что важно для экономики страны, особенно в условиях экономического кризиса, и просит вмешаться в вопрос неправомерного преследования компании со стороны НАБУ.

"Ни для кого не секрет, что у нас есть конфликт с руководителем НАБУ Артемом Сытником, который из-за собственных амбиций из желания личной мести фактически уничтожает мою компанию. Этими делами терроризируется компания вопреки здравому смыслу, вопреки логике - ведь я единственный из владельцев ликвидируемых банков предложил выплату задолженности государству с применением механизма реструктуризации. Выплату, которая намного больше сумм, к которым апеллируют в незаконно возбужденных делах", - написал Бахматюк.

Владелец "Укрлендфарминг" также отметил, что директор НАБУ, который имеет прямой конфликт интересов в открытых делах, занимается элементарной местью и пытается уничтожить компанию, задействовав 30% персонала НАБУ, парализовав из-за собственных интересов работу важного антикоррупционного органа.

Бизнесмен добавил, что компания не просит никаких преференций, а обращается за справедливостью, беспристрастным правосудием и защитой государственных интересов.

"Сценарии ликвидации таких компаний, как показывает практика Фонда гарантирования вкладов, обычно приносят в бюджет около 1% от стоимости активов - а это примерно в 30 раз меньше того, что я, как владелец компании, предлагаю государству", - заявил Олег Бахматюк.

Напомним, что НАБУ расследует дела по подозрению в неправомерном использовании предоставленного НБУ рефинансирования VAB банку Олега Бахматюка. В Нацбанке заявили, что средства были потрачены банком по целевому назначению - для выплаты вкладчикам банков во время финансового кризиса, который начался в 2014 году.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года Артема Сытника проиграл апелляцию в Ровенском суде и был признан виновным в коррупции. Его признали виновным в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен. Главным свидетелем обвинения по делу о коррупции Сытника был советник сестры Бахматюка.