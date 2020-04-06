Бахматюк попросив Венедіктову зупинити тиск НАБУ на його компанію

Фото: Олег Бахматюк (AgroPolit.com)

Бізнесмен зазначає, що "Укрлендфармінг" не просить жодних преференцій, а звертається за справедливістю

Бізнесмен і власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк звернувся до генерального прокурора України Ірини Венедіктової з проханням втрутитися і зупинити неправомірний тиск НАБУ на його компанію. Про це йдеться у відповідному зверненні на сайті "Укрлендфармінг", передає РБК-Україна.

У зверненні Бахматюк нагадує про важливість компанії, яка створює 27 тисяч робочих місць, виробляє 1% ВВП України та за 3 року сплатила 7,7 млрд грн податків, що важливо для економіки країни, особливо в умовах економічної кризи, і просить втрутитися у питання неправомірного переслідування з боку НАБУ.

"Ні для кого не секрет, що у нас є конфлікт з керівником НАБУ Артемом Ситником, який через власні амбіції з бажання особистої помсти фактично знищує мою компанію. Цими справами тероризується компанія всупереч здоровому глузду, всупереч логіці - адже я єдиний з власників ліквідованих банків запропонував виплату заборгованості держави з застосуванням механізму реструктуризації. Виплату, яка набагато більше сум, до яких апелюють до незаконно порушених справах", - написав Бахматюк.

Власник "Укрлендфармінг" також зазначив, що директор НАБУ, який має прямий конфлікт інтересів у відкритих справах, займається елементарною помстою і намагається знищити компанію, задіявши 30% персоналу НАБУ, паралізувавши через власні інтереси роботу важливого антикорупційного органу.

Бізнесмен додав, що компанія не просить жодних преференцій, а звертається за справедливістю, неупередженим правосуддям і захистом державних інтересів.

"Сценарії ліквідації таких компаній, як показує практика Фонду гарантування вкладів, зазвичай приносять в бюджет близько 1% від вартості активів - а це приблизно в 30 разів менше того, що я, як власник компанії, пропоную державі", - заявив Олег Бахматюк.

Нагадаємо, що НАБУ розслідує справи за підозрою у неправомірному використанні наданого рефінансування НБУ VAB банку Олега Бахматюка. У Нацбанку заявили, що кошти були витрачені банком за цільовим призначенням - для виплати вкладникам банків під час фінансової кризи, який почався у 2014 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2019 року Артема Ситника програв апеляцію в Рівненському суді та був визнаний винним у корупції. Його визнали винним у тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень. Головним свідком обвинувачення у справі про корупцію Ситника був радник сестри Бахматюка.