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Бахматюк: в Кабмине должны быть люди, которые представляют интересы бизнеса за рубежом

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 13:03
Бахматюк: в Кабмине должны быть люди, которые представляют интересы бизнеса за рубежом Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Правительство должно представлять украинский бизнес на внешних рынках и продвигать украинский продукт. Это отвечает в первую очередь интересам самого государства.

Об этом заявил владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк в интервью "Українському тижню".

Бахматюк также заявил, что не верит в партнерские отношения бизнеса с государством, однако в интересах государства представительство бизнеса на внешних рынках.

"Бизнес платит налоги, а государство обеспечивает ему все необходимое для функционирования со своей стороны и представляет его на внешних рынках. Очень важной является роль государства в вопросе внешней политики, его представительская функция для продвижения своих товаров и услуг. В этом смысле Украина отстает: это я могу сказать из своего опыта", - заявил бизнесмен.

По его мнению, исполнительный орган власти должен в первую очередь разработать стратегию развития экономики.

"Он должен понимать, каким является наше место в мире, куда мы хотим двигаться, интересны ли мы миру. Второе - это механизм повышения доходов населения. Эти два механизма стимулирования экономики правительство должно задействовать, не провоцируя сильных вспышек инфляции, улаживая переходы и осознавая, где можно использовать инновационные подходы. Еще одна задача правительства - это внешняя политика: мы не можем жить отдельно от экономической системы мира. Должна быть выстроена политика коммуникации с миром через экономический интерес - а значит, надо думать, как сделать так, чтобы мир заинтересовался нами", - заявляет Бахматюк.

Он считает, что Украина в первую очередь может быть интересной для стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также азиатским странам и Океании.

"Именно последние, огромные по объемам, станут драйверами мировой экономики на ближайшие 20-30 лет. От них мы можем получить значительный финансовый ресурс на развитие своих территорий. Поэтому на этом этапе нам нужны люди, которые будут продвигать наш продукт", - резюмировал Бахматюк.

Напомним, "Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).

Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины Олег Бахматюк бизнес Укрлендфарминг
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