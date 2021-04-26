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Бахматюк: у Кабміні повинні бути люди, які представляють інтереси бізнесу за кордоном

Новость на русском → Києва, Понеділок 26 квітня 2021 13:03
Бахматюк: у Кабміні повинні бути люди, які представляють інтереси бізнесу за кордоном Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Уряд повинен представляти український бізнес на зовнішніх ринках і просувати український продукт. Це відповідає в першу чергу інтересам самої держави.

Про це заявив власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк в інтерв'ю "Українському тижню".

Бахматюк також заявив, що не вірить у партнерські відносини бізнесу з державою, проте в інтересах держави представництво бізнесу на зовнішніх ринках.

"Бізнес платить податки, а держава забезпечує йому все необхідне для функціонування зі свого боку і представляє його на зовнішніх ринках. Дуже важливою є роль держави в питанні зовнішньої політики, її представницька функція для просування своїх товарів і послуг. У цьому сенсі Україна відстає: це я можу сказати зі свого досвіду", - заявив бізнесмен.

На його думку, виконавчий орган влади повинен в першу чергу розробити стратегію розвитку економіки.

"Він повинен розуміти, яким є наше місце у світі, куди ми хочемо рухатися, чи цікаві ми світу. Друге - це механізм підвищення доходів населення. Ці два механізми стимулювання економіки уряд повинен задіяти, не провокуючи сильних спалахів інфляції, залагоджуючи переходи і усвідомлюючи, де можна використовувати інноваційні підходи. Ще одне завдання уряду - це зовнішня політика: ми не можемо жити окремо від економічної системи світу. Повинна бути вибудувана політика комунікації зі світом через економічний інтерес - а значить, треба думати, як зробити так, щоб світ зацікавився нами", - заявляє Бахматюк.

Він вважає, що Україна в першу чергу може бути цікавою для країн Близького Сходу і Північної Африки, а також азіатським країнам і Океанії.

"Саме останні, величезні за обсягами, стануть драйверами світової економіки на найближчі 20-30 років. Від них ми можемо отримати значний фінансовий ресурс на розвиток своїх територій. Тому на цьому етапі нам потрібні люди, які будуть просувати наш продукт", - резюмував Бахматюк.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, займається вирощуванням зернових і олійних культур, Насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL).

Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах у 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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Новини України Економіка Кабінет Міністрів України Олег Бахматюк бизнес Укрлендфармінг
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