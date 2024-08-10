Бах не буде переобиратися в президенти МОК: коли він піде з посади

"Зміна керівництва найбільше допомагає нашій організації", - пояснив своє рішення Бах, додавши, що він вже "не найкращий капітан", а "нові часи потребують нових лідерів".

Водночас він не виключив, що залишатиметься на посаді очільника МОК до кінця свого вже другого терміну.

Бах - 70-річний оЙого було обрано президентом МОК на восьмирічний термін у серпні 2013 року. Він став першим в історії німцем і першим олімпійським чемпіоном, який очолив МОК.

У березні 2021 року Баха переобрали на посаду президента МОК на чотирирічний термін.