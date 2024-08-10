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Бах не буде переобиратися в президенти МОК: коли він піде з посади

Фото: Томас Бах, президент МОК (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах не планує переобиратися на посаду. Це вже його другий термін на посаді очільника МОК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Зміна керівництва найбільше допомагає нашій організації", - пояснив своє рішення Бах, додавши, що він вже "не найкращий капітан", а "нові часи потребують нових лідерів".

Водночас він не виключив, що залишатиметься на посаді очільника МОК до кінця свого вже другого терміну.

Бах - 70-річний оЙого було обрано президентом МОК на восьмирічний термін у серпні 2013 року. Він став першим в історії німцем і першим олімпійським чемпіоном, який очолив МОК.

У березні 2021 року Баха переобрали на посаду президента МОК на чотирирічний термін.

Нагадаємо, у липні 2022 року Бах відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час цього візиту він запропонував збирати кошти на відновлення спортивних об'єктів України, які зруйнувала агресія РФ.

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