Бах не будет переизбираться в президенты МОК: когда он уйдет с поста

"Смена руководства больше всего помогает нашей организации", - пояснил свое решение Бах, добавив, что он уже "не лучший капитан", а "новые времена нуждаются в новых лидерах".

В то же время, он не исключил, что будет оставаться в должности главы МОК до конца своего уже второго срока.

Бах - 70-летний Он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в августе 2013 года. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК.

В марте 2021 года Баха переизбрали на должность президента МОК на четырехлетний срок.