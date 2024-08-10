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Бах не будет переизбираться в президенты МОК: когда он уйдет с поста

Фото: Томас Бах, президент МОК (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не намерен переизбираться на пост. Это уже его второй срок в должности главы МОК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Смена руководства больше всего помогает нашей организации", - пояснил свое решение Бах, добавив, что он уже "не лучший капитан", а "новые времена нуждаются в новых лидерах".

В то же время, он не исключил, что будет оставаться в должности главы МОК до конца своего уже второго срока.

Бах - 70-летний Он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в августе 2013 года. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК.

В марте 2021 года Баха переизбрали на должность президента МОК на четырехлетний срок.

Напомним, в июле 2022 года Бах посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. В ходе этого визита он предложил собирать средства на восстановление спортивных объектов Украины, которые разрушила агрессия РФ.

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