Бах не буде переобиратися в президенти МОК: коли він піде з посади

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах не планує переобиратися на посаду. Це вже його другий термін на посаді очільника МОК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

"Зміна керівництва найбільше допомагає нашій організації", - пояснив своє рішення Бах, додавши, що він вже "не найкращий капітан", а "нові часи потребують нових лідерів".

Водночас він не виключив, що залишатиметься на посаді очільника МОК до кінця свого вже другого терміну.

Згідно з чинним статутом МОК, Бах повинен звільнити пост наступного року, адже обійматиме його максимальні 12 років. Раніше декілька членів МОК пропонували реформувати статут, щоб дозволити Баху довше залишатися на посаді президента, але він сам відкинув такі ідеї.

Бах - 70-річний о лімпійський чемпіон з фехтування 1974 року. Його було обрано президентом МОК на восьмирічний термін у серпні 2013 року. Він став першим в історії німцем і першим олімпійським чемпіоном, який очолив МОК.

У березні 2021 року Баха переобрали на посаду президента МОК на чотирирічний термін.