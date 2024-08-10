Бах не будет переизбираться в президенты МОК: когда он уйдет с поста

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не намерен переизбираться на пост. Это уже его второй срок в должности главы МОК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

"Смена руководства больше всего помогает нашей организации", - пояснил свое решение Бах, добавив, что он уже "не лучший капитан", а "новые времена нуждаются в новых лидерах".

В то же время, он не исключил, что будет оставаться в должности главы МОК до конца своего уже второго срока.

Согласно действующему уставу МОК, Бах должен уволить пост в следующем году, ведь будет занимать его максимальные 12 лет. Ранее несколько членов МОК предлагали реформировать устав, чтобы позволить Баху дольше оставаться в должности президента, но он сам отверг такие идеи.

Бах - 70-летний олимпийский чемпион по фехтованию 1974 года. Он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в августе 2013 года. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК.

В марте 2021 года Баха переизбрали на должность президента МОК на четырехлетний срок.