ua en ru
Сб, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бах не будет переизбираться в президенты МОК: когда он уйдет с поста

Лозанна, Суббота 10 августа 2024 20:33
UA EN RU
Бах не будет переизбираться в президенты МОК: когда он уйдет с поста Фото: Томас Бах, президент МОК (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не намерен переизбираться на пост. Это уже его второй срок в должности главы МОК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Смена руководства больше всего помогает нашей организации", - пояснил свое решение Бах, добавив, что он уже "не лучший капитан", а "новые времена нуждаются в новых лидерах".

В то же время, он не исключил, что будет оставаться в должности главы МОК до конца своего уже второго срока.

Согласно действующему уставу МОК, Бах должен уволить пост в следующем году, ведь будет занимать его максимальные 12 лет. Ранее несколько членов МОК предлагали реформировать устав, чтобы позволить Баху дольше оставаться в должности президента, но он сам отверг такие идеи.

Бах - 70-летний олимпийский чемпион по фехтованию 1974 года. Он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в августе 2013 года. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК.

В марте 2021 года Баха переизбрали на должность президента МОК на четырехлетний срок.

Напомним, в июле 2022 года Бах посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. В ходе этого визита он предложил собирать средства на восстановление спортивных объектов Украины, которые разрушила агрессия РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Томас Бах Олимпиада 2024
NEWS
Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)
Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев