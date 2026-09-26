Багряне небо у вогні: дрони уразили ще один НПЗ Росії в Краснодарському краї

В ніч на 26 вересня Краснодарський край РФ атакували дрони. Жителі регіону після опівночі чули гучні звуки в небі, потім стало відомо про ураження Ільского НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

"Жителі Краснодара почули гучний хлопок у небі над містом", - написали в одному із російських пабліків Краснодарського краю в Telegram.

Повідомлення почали з'являтись після опівночі. Місцева влада перед цим попередила про небезпеку дронів. Гучні хлопки в небі пролунали кілька разів.

Близько другої ночі безпілотна небезпека все ще тривала. У аеропорту Краснодару ввели план "Ковер", який передбачаэ терімнову посадку цивільної авіації.

На кадрах Ільского НПЗ після ураження, які зафіксували об'єкт здалеку, помітно багряне зарево та сильну пожежу.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поки не підтвердив офіційно інцидент на Ільському НПЗ.