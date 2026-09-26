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Багровое небо в огне: дроны поразили еще один НПЗ России в Краснодарском крае

02:40 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Багровое небо в огне: дроны поразили еще один НПЗ России в Краснодарском крае Фото: работник российской МЧС (Getty images)
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В ночь на 26 сентября Краснодарский край РФ атаковали дроны. Жители региона после полуночи слышали громкие звуки в небе, затем стало известно о поражении Ильского НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

"Жители Краснодара услышали громкий хлопок в небе над городом", – написали в одном из российских пабликов Краснодарского края в Telegram.

Сообщения начали появляться после полуночи. Местные власти перед этим предупредили об опасности дронов. Громкие хлопки в небе прозвучали несколько раз.

Около двух ночи беспилотная опасность все еще продолжалась. В аэропорту Краснодара ввели план "Ковер", предусматривающий срочную посадку гражданской авиации.

На кадрах Ильского НПЗ после поражения, которій сделали издалека, заметно багровое зарево и сильный пожар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не подтвердил официально инцидент на Ильском НПЗ.

Ильский НПЗ – жертва беспилотников

Как известно, Ильский НПЗ дроны атакуют далеко не в первый раз. Например, в прошлом месяце этот НПЗ также был поражен БпЛА, кроме него украинские дроны ударили по Сызранскому НПЗ, на обоих объектах сразу вспыхнули пожары.

Ильский НПЗ атаковали и в июле – это произошло в ночь на 10 число. Кроме того, был зафиксирован еще ряд ударов в течение длительного времени.

Что известно об Ильском НПЗ

Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Производственная мощность НПЗ составляет 6,6 млн тонн нефти в год .

Завод перерабатывает углеводородное сырье и производит газовый бензин, прямогонный бензин, мазут, а также дизельное топливо.

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