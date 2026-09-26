Багровое небо в огне: дроны поразили еще один НПЗ России в Краснодарском крае

В ночь на 26 сентября Краснодарский край РФ атаковали дроны. Жители региона после полуночи слышали громкие звуки в небе, затем стало известно о поражении Ильского НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

"Жители Краснодара услышали громкий хлопок в небе над городом", – написали в одном из российских пабликов Краснодарского края в Telegram.

Сообщения начали появляться после полуночи. Местные власти перед этим предупредили об опасности дронов. Громкие хлопки в небе прозвучали несколько раз.

Около двух ночи беспилотная опасность все еще продолжалась. В аэропорту Краснодара ввели план "Ковер", предусматривающий срочную посадку гражданской авиации.

На кадрах Ильского НПЗ после поражения, которій сделали издалека, заметно багровое зарево и сильный пожар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не подтвердил официально инцидент на Ильском НПЗ.