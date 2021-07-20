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Под Багдадом взорвалась бомба на рынке: 30 человек погибли, десятки ранены

Автор: Наталья Скороход

В пригороде Багдада в Садр-Сити в Ираке на рынке взорвалась бомба. В результате. В результате 18 человек погибли, десятки получили ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aljazeera.

роизошло за день до праздника Курбан-байрам, когда сотни людей вышли на рынок за покупками.

Напомним о пожаре в больнице Ирака. Там взорвался баллон с кислородом для больных COVID-19, в результате чего погибло больше 50 человек.

Ранее сообщалось, что военную базу США в Ираке обстреляли ракетами. В результате двое бойцов получили ранение.

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