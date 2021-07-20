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Під Багдадом вибухнула бомба на ринку: 30 людей загинули, десятки поранені

Автор: Наталья Скороход

У передмісті Багдада в Садр-Сіті в Ірак на ринку вибухнула бомба. В результаті. В результаті 18 людей загинули, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на aljazeera.

роізошло за день до свята Курбан-байрам, коли сотні людей вийшли на ринок за покупками.

Нагадаємо про пожежі в лікарні Іраку. Там вибухнув балон з киснем для хворих COVID-19, в результаті чого загинуло більше 50 осіб.

Раніше повідомлялося, що військову базу США в Іраку обстріляли ракетами. В результаті двоє бійців отримали поранення.

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Ірак