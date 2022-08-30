В Багдаде протестующие ворвались в президентский дворец

Сторонники самого влиятельного в Ираке шиитского имама Муктада ас-Садра силой ворвались в президентский дворец. Они выступают против отставки политика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
"Иракские силовики применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих, которые прорвались во дворец, на фоне периодических звуков выстрелов от неустановленных людей внутри периметра охраны", - пишут журналисты.
В результате столкновений между правоохранителями и митингующими погибли по меньшей мере 12 человек, сотни получили ранения.
"Силовикам удалось оттеснить протестующих из президентского дворца и офиса премьер-министра еще до захода солнца, но их многонедельный протест продолжается у здания парламента внутри Зеленой зоны", - добавляет Xinhua.
Напомним, протесты вспыхнули после того, как самый влиятельный в Ираке шиитский имам Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики.
К слову, в Багдаде на фоне протестов был введен комендантский час, который начался в 15:30 29 августа.