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У Багдаді протестувальники ввірвалися до президентського палацу

Фото: У Багдаді протестувальники ввірвалися до президентського палацу (twitter.com/MohamadAhwaze)
Автор: Олег Васьків

Прибічники найвпливовішого в Іраку шиїтського імама Муктада ас-Садра силоміць увірвалися до президентського палацу. Вони виступають проти відставки політика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

"Іракські силовики застосували сльозогінний газ і відкрили вогонь у повітря, аби розігнати протестувальників, які прорвалися у палац, на тлі періодичних звуків пострілів від невстановлених людей всередині периметру охорони", - пишуть журналісти.

Унаслідок сутичок між правоохоронцями та мітингувальниками загинуло щонайменше 12 людей, сотні зазнали поранень.

"Силовикам вдалося відтіснити протестувальників з президентського палацу та офісу прем'єр-міністра ще до заходу сонця, але їх багатотижневий протест триває у будівлі парламенту всередині Зеленої зони", - додає Xinhua.

Нагадаємо, протести в Багдаді спалахнули після того, як найвпливовіший в Іраку шиїтський імам Муктада ас-Садр оголосив про свій відхід з політики.

До слова, у Багдаді на тлі протестів була введена комендантська година, яка почалася о 15:30 29 серпня.

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