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В Багдаде обстреляли ракетами "зеленую зону"

Автор: Надежда Собенко

Ракеты упали на открытой местности, не задев зданий

Район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся в ночь на пятницу ракетному обстрелу. Ракеты упали на открытой местности, не задев зданий.

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Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его данным, три ракеты были запущены из западного пригорода Багдада и разорвались недалеко от части иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США.

Жертв нет, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в Ираке рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва.

Также РБК-Украина сообщало, что в Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша", удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

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