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У Багдаді обстріляли ракетами "зелену зону"

Багдад, П'ятниця 28 серпня 2020 03:37
У Багдаді обстріляли ракетами "зелену зону"
Фото: вибух у Багдаді (ejmagnier.com)
Автор: Надія Собенко

Ракети впали на відкритій місцевості, не зачепивши будівель

Район поблизу "зеленої зони" Багдада піддався в ніч на п'ятницю ракетному обстрілу. Ракети впали на відкритій місцевості, не зачепивши будівель.

Про це повідомив телеканал Al-Hadath.

За його даними, три ракети були запущені з західного передмістя Багдада і розірвалися недалеко від частини іракської столиці, де розташовані держустанови і іноземні дипмісії, в тому числі посольство США.

Жертв немає, інформація про потерпілих не надходила.

Нагадаємо, в Іраку поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованій в центрі Багдада, сталися два вибухи.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша", удар був нанесений по частині, де були розташовані військовослужбовці США.

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