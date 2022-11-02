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Багатскіс пояснив відсутність у складі збірної України трьох учасників Євробаскету-2022

Фото: Айнарс Багатскіс у колі підопічних (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Невиклик трьох виконавців у табір національної команди прокоментував керманич збірної України Айнарс Багатскіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Латвійський фахівець на прийдешні матчі кваліфікації до ЧС-2023 запросив 13 баскетболістів. У ростер команди не потрапили Богдан Близнюк, Артем Пустовий та Дмитро Скапінцев.

"Богдан та Артем попросили не викликати їх за особистими обставинами. Я розумію, якщо гравець ментально неготовий, він не може грати в свій найкращий баскетбол. Ти можеш демонструвати свою найкращу гру, тільки якщо ти в гарному емоційному стані і маєш бажання грати", – розповів Багатскіс.

Інша ситуація склалася в 24-річного центрового Скапінцева. Українець намагається закріпитися в північноамериканській G-Лізі – нижчому дивізіоні НБА для фарм-клубів.

"Тут я хочу повторити свої слова, що збірна допомагає гравцям показати свої сильні якості. Всі завжди хочуть більше хвилин, але в збірній кожна хвилина під прицілом і ти можеш вийти на новий рівень. Ситуація Скапінцева якраз це підтверджує", – додав тренер.

На листопад заплановані два офіційних поєдинки збірної України. Проти збірної Нідерландів 11 листопада підопічні Багатскіса зіграють на виїзді, а 14 листопада в Ризі приймуть ісландців. Для збереження шансів на вихід із групи українська збірна зобов'язана перемагати в обох матчах.

До слова, в жовтні ФБУ продовжила контракт із Багатскісом до завершення відбіркового циклу.

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