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Багатотисячний мітинг в Нідерландах: поліція затримала ще понад 500 людей

Фото: у Нідерландах поліція затримала ще понад 500 протестувальників (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Нідерландах понад 10 тисяч кліматичних активістів перекрили центральне шосе A12. Кількість затриманих поліцією простувальників зросла майже до трьох тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

В Гаазі 9 вересня розпочався масовий мітинг. Демонстранти вийшли з вимогою припинити державні субсидії для промисловості, яка працює на викопному паливі. 10 вересня поліція затримала ще понад 500 осіб.

Стверджується, що більшість заарештували на підставі закону про публічні прояви, який містить правила, яких повинні дотримуватися протестувальники. 

Кліматичні мітинги Extinction Rebellion

9 вересня поліція Нідерландів застосувала водомети проти протестувальників, які перекрили рух на центральному шосе A12. Правоохоронці заарештували понад 2 400 людей. 

Також 9 вересня було перервано півфінальний матч Відкритого чемпіонату США з тенісу через акцію кліматичних активістів Extinction Rebellion. Троє людей влаштували протест на верхньому ярусі тенісної арени. Організатори змушені були перервати матч на 49 хвилин.

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