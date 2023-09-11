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Многотысячный митинг в Нидерландах: полиция задержала еще более 500 человек

Фото: в Нидерландах полиция задержала еще более 500 протестующих (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Нидерландах более 10 тысяч климатических активистов перекрыли центральное шоссе A12. Число задержанных полицией простителей увеличилось почти до трех тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

В Гааге 9 сентября начался массовый митинг. Демонстранты вышли с требованием прекратить государственные субсидии для промышленности, работающей на ископаемом топливе. 10 сентября полиция задержала еще более 500 человек.

Утверждается, что большинство арестовали на основании закона о публичных проявлениях, содержащего правила, которые должны соблюдаться протестующими.

Климатические митинги Extinction Rebellion

9 сентября полиция Нидерландов применила водометы против протестующих, перекрывших движение на центральном шоссе A12. Правоохранители арестовали более 2400 человек.

Также 9 сентября был прерван полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису из-за акции климатических активистов Extinction Rebellion. Три человека устроили протест на верхнем ярусе теннисной арены. Организаторы были вынуждены прервать матч на 49 минут.

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Митинг