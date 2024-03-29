Багаторічний тренер біатлонної збірної України втратив роботу, – ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

63-річний тренер у наступному сезоні не тренуватиме вітчизняних біатлоністів. Він працював із командою з 2016 року.

Причиною звільнення Санітри нібито стало невдоволення окремих спортсменів методами роботи словака. Фахівець відмовився підтвердити або спростувати відставку. Спадкоємець тренера на посаді також наразі невдіомий.

До лав збірної України Санітра приєднався в ролі старшого тренера команди "А". Упродовж одного сезону він також тренував і жіночу команду. Натомість в останній сезон ще й був головним тренером усього чоловічого біатлону.

Збірна України провалила сезон 2023/24. Чоловіча команда втратила одне місце у квоті на прийдешній змагальний рік, фінішувавши за межами топ-10 заліку збірних. Раніше керівництво профільної федерації збиралося довірити Санітрі підготовку до Олімпіади-2026.